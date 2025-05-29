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中華車：電動商用車第3季推出拚外銷 盼關稅考量業界

2025/5/29 13:21（5/29 13:31 更新）
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中華車29日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮（中）親自主持，左為中華車總經理曾鑫城。（中華車提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年5月29日
中華車29日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮（中）親自主持，左為中華車總經理曾鑫城。（中華車提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年5月29日
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）中華車董事長嚴陳莉蓮今天表示，第3季將推出ET35電動商用車，三菱全新小型休旅車，今年底前完成量產準備。中華車指出，電動商用車外銷研究中；不放棄MG銷售和新車開發，維持每年推出一款新車；期盼政府在關稅談判時，考量汽車產業發展。

中華車今天舉行股東會，嚴陳莉蓮致詞表示，J SPACE商用車搭載智慧駕駛系統，銷售成績優於同級車款；今年第3季將推出ET35電動商用車，國產化比率超過9成，配備先進智慧控制系統，可作為低碳運輸的最佳解決方案。

嚴陳莉蓮也透露，多元品牌其中三菱全新小型休旅車，今年底前完成量產準備。隨著新產品陸續推出，有信心帶動新一波成長動能。

中華車發言人暨副總經理錢經武會後接受媒體採訪指出，中華車持續自主研發集中商用車、導入多元品牌乘用車型和提升國產車開發速度。

談到MG車款，錢經武指出，銷售逐步恢復，供車陸續正常，目前每月供車量維持400多輛，持續讓消費者恢復購車信心。他表示，中華車不會放棄MG銷售和新車開發與推動，維持每年推出一款新車，至於MG4車款銷售持續努力。

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談到對等關稅變數，錢經武說，相關談判進行中，無法預期，中華車持續關注，從整體汽車業來看，關稅不僅牽涉到整車廠，還有上下游協力廠商等，根據統計，台灣整體汽車業從業人數超過30萬人，期盼政府談判時考量汽車產業發展。

談到ET35電動商用車外銷布局，錢經武透露，外銷規劃研究中，「有這個方向」，不會只在台灣市場銷售。（編輯：楊蘭軒）1140529

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