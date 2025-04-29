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中華車：強化零組件在地生產 續擴中東非洲外銷市場

2025/4/29 09:30（4/29 10:18 更新）
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中華車將於5月29日召開股東會，公司強化整車自主設計開發與零配件在地化生產。圖為中華車自主研發設計3.5公噸電動商用車。（中央社檔案照片）
中華車將於5月29日召開股東會，公司強化整車自主設計開發與零配件在地化生產。圖為中華車自主研發設計3.5公噸電動商用車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）中華車董事長嚴陳莉蓮表示，今年續拓中東、非洲及東協等外銷市場，強化整車自主設計開發與零配件在地化生產，中華車也積極布局電動滑板車共享服務。

中華車將於5月29日召開股東會，展望今年海外布局，嚴陳莉蓮透過股東報告書指出，中華車今年持續強化經銷通路、加強推廣冷鏈物流車等利基型產品，積極拓展中東、非洲及東協國家等市場，全年成車外銷目標訂1030輛。

嚴陳莉蓮表示，中華車今年持續布局自主研發商用車與多元品牌乘用車雙軌策略，配合整車自主設計開發與零配件在地化生產，深耕智慧化、電動化等關鍵零配件與系統核心技術。

在自主移動機器人（AMR）布局，嚴陳莉蓮指出，中華車自主移動機器人等自動化搬運產品事業，已打入台灣半導體產業，並與廠商長期合作，未來中華車要成為半導體企業在智慧傳輸與高效檢測設備領域的關鍵合作夥伴。

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在新事業布局，嚴陳莉蓮透露，中華車透過轉投資新創事業，參與輕型載具共享服務商機，在封閉與半封閉場域提供電動滑板車共享服務，布局新出行模式，接觸年輕世代消費族群，強化品牌形象。

中華車先前在台灣國際智慧移動展推出自主研發設計3.5公噸電動商用車，關鍵零組件國產在地化比率超過9成，涵蓋底盤、動力系統到電池芯和模組，內建國產自動駕駛輔助系統（ADAS）Level 2等級以及智慧座艙系統，目標8月量產出貨。（編輯：張均懋）1140429

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