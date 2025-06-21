蔡依林hito頒獎震撼演出 12月開唱大巨蛋驚喜曝光
2025/6/21 22:52（6/21 23:16 更新）
（中央社記者陳怡璇台北21日電）天后蔡依林時隔6年再登hito流行音樂頒獎典禮上演出，表演「Pleasure」跟「PLAY我呸」掀起全場高潮；主持人並現場宣布蔡依林12月前進台北大巨蛋開唱。
蔡依林上回在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高紀錄；時隔6年，蔡依林再次壓軸演出，炫目視覺效果與舞者們呈現高張力演出震撼全場。
這也是蔡依林宣布發行新單曲「Pleasure」後的第一場演出，她對此相當重視且期待，下午先在臉書上曝光彩排花絮。
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這次邀請了美國團隊創意統籌THE SQUARED DIVISION操刀，並與專屬演唱會團隊的12位國際級頂尖舞者們合作，希望原汁呈現編舞師Robbie Blue按照歌曲節奏與風格量身打造的「Pleasure」舞蹈。
演出結束後，主持人宣布，蔡依林將於12月在台北大巨蛋開唱。（編輯：李亨山）1140621
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