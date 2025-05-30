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蔡依林2019演出創收視最高紀錄 6/21再登hito唱新歌

2025/5/30 12:55（5/30 13:11 更新）
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2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋登場，天后Jolin蔡依林（圖）將壓軸演出，並首度演唱新歌「Pleasure」。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月30日
2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在台北小巨蛋登場，天后Jolin蔡依林（圖）將壓軸演出，並首度演唱新歌「Pleasure」。（Hit Fm聯播網提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）hito流行音樂獎頒獎典禮將於6月21日登場，主辦單位今天宣布歌后蔡依林將在活動上首唱新歌「Pleasure」，而她2019年曾創下收視最高、點閱最高紀錄，這次表現值得期待。

蔡依林日前剛宣布將推出睽違6年的新專輯，她不只擔任製作人，也參與大部分詞曲創作，想透過「七宗罪」探討人性，今天宣布將在hito流行音樂獎頒獎典禮壓軸演出，並首度演唱新歌「Pleasure」。蔡依林表示，預備跟歌迷一起熱情跳動。

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表演嘉賓還包含擅長R&B曲風的J.Sheon，他以「OUTCOMES結果論」入圍今年金曲獎最佳華語專輯獎，他表示將會帶來最好的演出，「希望讓聽眾能在各種情境中找到自處之地。」

歌手丁噹曾唱紅多部影視作品主題曲，去年推出的專輯「日與夜，跟自己說晚安」討論自我療癒，這次將會演唱動感快歌和溫柔慢歌，把活動當成個人演唱會表演。另外還有李聖傑、陳勢安、派偉俊、陳華等歌手演出。1140530

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