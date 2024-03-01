臉書母公司Meta不再向媒體付費 澳洲政府怒批背信

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（中央社雪梨1日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天宣布將不再為新聞付費給澳洲媒體公司，澳洲政府警告此舉「違背承諾」，不排除採取報復性措施。

法新社報導，Meta陸續在世界各地停止提供新聞內容，公司表示會廢除澳洲Facebook的「新聞頁籤」（news tab）功能，不會與澳洲新聞出版商續約。

Meta解釋說：「大家上臉書不是為了看新聞和政治內容。」

Meta先前曾宣布不會與美國、英國、法國和德國的新聞出版商續簽內容合約。

根據官網，位於新聞頁籤的臉書新聞去年起不再開放英國、法國和德國用戶使用。自今年4月上旬起，將不再開放美國和澳洲用戶使用此功能。

世界各地媒體公司多年來營收下滑，廣告商紛紛湧向谷歌（Google）和臉書等熱門數位平台以接觸消費者。各國政府希望創造公平的媒體競爭環境並支持陷入困境的新聞公司，因而陸續促使Meta為新聞付費。

Meta在3年前承諾向新聞媒體付費，促使澳洲政府減弱立法力道，簡化管理線上平台及其與新聞媒體的關係。

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）今天對Meta宣布的消息表達不滿，間接表明政府可能採取報復性措施。

羅蘭德說：「Meta決定不再為多個管轄範圍的新聞內容付費，代表違背對澳洲新聞媒體永續發展的承諾。」

「這個決定刪掉了澳洲新聞媒體業一大收入來源。澳洲新聞出版商理應為其提供的內容獲得公平的補償。」

羅蘭德表示，政府會與通訊主管機關商議，「透過所有可用的選項」來解決這個問題。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130301