台電仍未獲撥補 經長建議反映電價、民生由政府照顧

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（中央社記者曾智怡台北21日電）立法院尚未同意千億撥補台電預算，經濟部長郭智輝今天表示，若漲電價勢必影響消費者物價指數（CPI），但考量台電財務情況，已向政府建議「電價還是要反映」，但應透過政府撥補照顧民生。

因應川普2.0貿易政策衝擊，行政院已送出匡列新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電。

郭智輝接受民視「新聞觀測站」專訪時表示，千億預算是為彌補台電肩負穩定物價承擔虧損，過去也提過幾次千億預算，但都遭立院否決，如今廠商面臨關稅挑戰，若調漲電價會增加成本壓力。

他指出，台電現在一年借錢利息300多億元，若能獲得千億挹注，加上發行永續債，就能解決財務困境，誠懇呼籲立院同意撥補台電千億，讓員工更有士氣。

他也提到，大家擔心夏天到用電量增加導致跳電，所以更要加快加強電網韌性，「這些都需要錢」，若錢不夠則要向銀行借，但台電負債高，已很難再借錢。

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至於民生、產業電價是否可能調漲。郭智輝說，台灣為出口國家，產業電價需具有競爭力；民生則是政府應優先照顧，漲電價勢必影響CPI，但考量台電情況並反映成本，他也向政府建議「電價還是要讓我們反映」，民生電價部分則可由政府撥預算來照顧民眾。

他強調，台電畢竟是一家公司，照顧民生是政府責任，政府應編列預算補助需要補助對象。（編輯：楊蘭軒）1140621