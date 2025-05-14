在野要求承諾重啟核電換撥補 台電：不是負責態度

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（中央社記者曾智怡台北14日電）立法院今天審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨立委要求台電承諾重啟核電及不漲電價，以換取千億預算撥補。台電表示，核能使用以安全為前提，不能輕率以對，把核安作為交換條件不是負責態度。

台電強調，千億特別預算是用於健全台電財務，減少對物價影響， 台電將盡全力開源節流穩定合理電價，在關稅衝擊下做全國產業後盾，希望國會支持。

立法院昨天三讀通過核管法修法，修訂核電延役、重啟法規。台電透過新聞稿表示，核能使用應對社會、後代子孫負責，包含核能安全的專業責任、核廢料處理的世代責任，以及民意共識的民主責任；其中，核安為核能使用最大前提，因而後續仍需待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電方能進行評估。

台電強調，草率評估或承諾無助於台灣能源轉型的合理討論，而核三2號機現有運轉執照有效期限為40年，為確保核安，5月17日屆期仍需停機。

對於今天立委質疑台電虧損是因不用核電所致，台電說明，以2022年為例，核二2號機及核三兩部機組皆仍在運轉，但當年度台電虧損逾2000億元；今年僅剩核三2號機發電至5月中旬，但今年預估虧損將較2022年減少許多，代表俄烏戰爭導致燃料價格飆漲才是虧損主因。

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關於電價調整與特別預算千億撥補，台電強調，2022至2024年台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價及產業電價未調足成本近6000億元。政府預算撥補將有助台電持續投資電力建設、穩定供電，亦可降低電價調整影響，這也是為何產業界共同呼籲撥補台電，以避免衝擊企業競爭力。

「台電不能保證電價調整與否，就如同沒有人能保證國際燃料價格不漲」，台電表示，國內電價調整由電價費率審議會專業決議，台電會將燃料成本與電業營運成本向審議會充分說明，期盼國會支持特別預算，因這筆預算撥補可健全台電財務，提升台電財務韌性，以因應未來能源價格波動對民生物價造成的影響，屆時電價費率審議會也會將此撥補納入考量。（編輯：林淑媛）1140514