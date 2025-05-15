卓榮泰指電價審議會隨時能開 政院：因制度彈性

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長卓榮泰昨天透過專訪時指出，「電價審議委員會隨時可以開會」，外界解讀不排除調漲民生電價。行政院今天解釋，卓榮泰所說的是指制度的彈性，並非決定是否漲電價。

行政院日前送出匡列新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電，但在野黨質疑政府能源政策錯誤，拒絕透過特別條例撥補台電。

卓榮泰昨天透過網路節目專訪時指出，若未撥補台電，電價審議委員會可能會考量台電對民生電價的補貼、財務利息負擔後，思考是否要透過漲電價避免台電財務惡化，他也提到「電價審議委員會隨時可以開會」。外界解讀，若台電未獲撥補，不排除會調漲民生電價。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時解釋，電價是否調整仍要尊重電價審議委員會的專業決議，電價審議委員會定期於每年4月及9月召開，若有重大因素的話也能隨時召開。

李慧芝說，卓榮泰的說法是指制度上的彈性，不是已經決定是否要漲電價，政院仍尊重電價審議委員會的決定。（編輯：翟思嘉）1140515