郭智輝：協助產業度過難關 千億撥補台電非常重要【專訪】

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（中央社記者曾智怡、蘇思云台北18日電）經濟部長郭智輝接受中央社專訪表示，產業正面臨關稅挑戰，電價不宜波動，撥補千億對台電財務非常重要，將向電價審議委員報告電價調漲影響百工百業，「儘量維持下半年不漲價」，若最後撥補落空，台電也只好繼續舉債。

行政院日前送出匡列新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電，但遭在野黨以錯誤能源政策為由反對。

郭智輝無奈表示，「大家都一直在這個問題裡面打轉」，認為台電虧錢是因購買太多綠電導致，但台電近2年外購綠電僅占總支出約1成，虧損是因俄烏俄戰爭導致石油、天然氣漲價所致。

他也強調，虧損更非能源政策拖累，核三廠2號機17日停機前，核電占比僅3%，除役後對電價影響微乎其微。台電員工都很努力想辦法撙節費用，減少非必要的支出，此時若能獲得1000億挹注，「同仁會有更大的信心，表示國家也在重視他們的努力」。

若在野黨堅決反對千億預算，郭智輝直言，產業界正面臨關稅挑戰，「實在是撐不起電價再增加」，這次因應美國高額關稅座談會舉辦20幾場，「總統都親口問業者，你們要1人分1萬，還是我拿1000億來幫助台電？」，業者一致表示千億撥補要緊，尤其現在逢90天關稅豁免期，正加速趕單。

郭智輝表示，此時由政府透過歲計賸餘撥補給台電，也是希望9月能不漲價，支持廠商的競爭力。

他指出，台電近年因凍漲電價吸收6000億元成本，但只得到500億元補貼，其餘2000億元為增資，無助帳面虧損，更別說113、114年撥補千億預算都被砍掉；台電也因財務狀況持續惡化，一年就要付出300多億元利息。

經濟部將在9月舉行電價審議會，他表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都同意，當務之急是協助產業度過難關，電價不宜有波動，千億撥補非常重要，會向電價審議委員報告，電價調漲將影響百工百業與民眾生活，「儘量維持下半年不漲價」。

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若最終千億撥補落空，郭智輝說，除如實報告台電財務以及產業反映電價壓力，台電也只好繼續借錢、發債，例如發行較為長期公司債。

台電現行發債期限最長10年，近3年預算編列的發債金額都逾千億，實際發債金額視市場利率走勢與公司收支情形而定，例如113年原編列1500億元，後因央行上調利率，經綜合評估資金成本後，選擇其他管道籌資，因此發債金額下降。至於今年發債預算1500億元，截至4月底發行116億元。（編輯：潘羿菁）1140518