加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響2/300
首頁 / 產經

關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價

2025/5/15 10:41（5/15 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為北市內湖區高壓電塔。（中央社檔案照片）
圖為北市內湖區高壓電塔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北15日電）產業面臨美國關稅及匯率動盪，8大工商團體今天發表聯合聲明，呼籲各黨派支持新台幣1000億撥補台電預算，以穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，協助企業度過當前挑戰。

工商團體並籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，以因應美國關稅衝擊，其中包括撥補台電千億，但遭在野黨反對。

8大工商團體今天齊聲表示，考量國內產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊的艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，呼籲朝野各黨派支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

8大工商團體強調，共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展。此外，物價波動將擴及街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，盼朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

8大工商團體包含中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工商企業聯合會等。（編輯：翟思嘉）1140515

#電價
#台電
#行政院
延伸閱讀
立院將審4100億特別條例 藍要普發現金綠憂排擠預算工總：支持撥補台電千億 盼立院朝野共助產業度難關機械公會：支持撥補台電千億 降中小企業成本壓力撥補台電朝野交鋒 經濟部：工商團體盼各黨團支持
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：關稅談判力拚豁免 目前無考量內閣微調
14
更多編輯台推薦新聞：