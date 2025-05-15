關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價

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（中央社記者曾智怡台北15日電）產業面臨美國關稅及匯率動盪，8大工商團體今天發表聯合聲明，呼籲各黨派支持新台幣1000億撥補台電預算，以穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，協助企業度過當前挑戰。

工商團體並籲請政府監督台電確保穩定供電，並考慮多元發電方案，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

行政院日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，以因應美國關稅衝擊，其中包括撥補台電千億，但遭在野黨反對。

8大工商團體今天齊聲表示，考量國內產業這幾年剛度過疫情影響衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊的艱困時刻，台灣沒有內耗的本錢，大家一定要共同為國家發展、人民福祉而努力，呼籲朝野各黨派支持1000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價。

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8大工商團體強調，共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展。此外，物價波動將擴及街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，盼朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

8大工商團體包含中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業協進會、台灣工商企業聯合會等。（編輯：翟思嘉）1140515