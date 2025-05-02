工總：支持撥補台電千億 盼立院朝野共助產業度難關

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（中央社記者劉千綾台北2日電）因應美國對等關稅威脅衝擊產業，行政院編列特別條例草案，其中編列撥補台電新台幣1000億元的預算。工總表示，美國關稅政策令產業界十分憂心，支持台電撥補才能穩定電價，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關。

工業總會今天發布新聞稿表示，近期因美國實施或研議對各國輸美產品加徵關稅，各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素造成的國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，產業界感到十分憂心。

工總指出，根據勞動部昨天公布最新無薪假統計，目前共131家、2266人實施無薪假，較上期增加21家、584人，主要是製造業無薪假增加，包括車床銑床製造業、基本金屬製造業、電子零組件業皆因訂單減少而實施無薪假。

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為因應國際情勢、強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元撥補台電，以調節能源價格，減少對物價影響。

工總表示，支持撥補台電才能穩定電價，產業面臨關稅不確定因素時期，需要全國一心共同因應，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關，扎根發展。（編輯：林淑媛）1140502