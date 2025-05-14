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撥補台電朝野交鋒 經濟部：工商團體盼各黨團支持

2025/5/14 16:20
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北14日電）行政院推出新台幣4100億元特別條例草案，在野主張刪除撥補台電的1000億元，綠營認為要支持，增加台電財務韌性。經濟部次長何晉滄今天說，工商團體這幾天一直對外籲請朝野黨團支持撥補台電1000億元，可讓國內物價更穩定。

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，朝野立委針對當中是否要撥補台電1000億元，今天在立法院經濟、財政委員會聯席會議質詢時隔空交鋒、立場大相逕庭。

民進黨立委李坤城表示，倘若刪除撥補台電1000億元預算，會造成物價波動，企業界都希望電價不要調漲，如果成功撥補，今年電價能否不調漲。

台電總經理王耀庭說，台電目前淨值約在1000億元左右，希望能增加財務韌性，至於電價是否調整為電價審議委員會的決定，「我們真的不敢保證」。

民進黨立委邱志偉指出，撥補台電1000億元是要顧民生、顧產業，希望大家支持。

何晉滄說，這幾天工商團體一直對外，籲請朝野黨團支持政府能撥補台電1000億元，讓企業的成本不會增加太多，也可以讓國內物價更穩定。

國民黨立委林思銘質詢時，質疑行政院趁亂打劫，偷渡撥補台電1000億元，倘若最後同意補助，能承諾台電不用再接受補助或不會調漲電價。

何晉滄說，這1000億元的補助是要穩定電價、強化台電的財務韌性，而且中小企業受到關稅衝擊，使得成本增加，倘若電費要調漲，對中小企業會有很多的成本負擔。有了這1000億元，電價審議委員會討論時應該會做充分考量，「不是我們能夠在這邊承諾與決定」。

王耀庭表示，2022年、2023年國際能源大漲時，當時其他國家不管有無使用核能，電價都大漲，但台灣的漲幅偏小，造成台電財務虧損，因此這1000億元是要補那2年的虧損缺口。缺口補足後會讓財務韌性更好，也會讓未來因應能源價格變動時比較有彈性。

國民黨立委楊瓊瓔也問撥補台電1000億元，是否今年就不要漲電價。何晉滄認為，電價審議委員會討論時，對於電價凍漲有加分。

民進黨立委鍾佳濱質詢時問到，在野說要普發現金1萬元，可以拿這1萬元來付電費，試問如果不補貼台電1000億元，在生活開銷及物價波動上，民眾的負擔是否會超過1萬元。

行政院主計總處主計長陳淑姿說，會超過1萬元，因為如果電價漲的話，沒有撥補，預估一年會增加7500元，其餘物價會跟著漲，會增加3600餘元。

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國民黨立委葉元之質詢時向陳淑姿確認，「預估一年增加7500元」的單位，是每一個人還是每一戶。陳淑姿表示，是每一戶，這2個有點誤差，她修正。

此外，國民黨立委羅明才質詢時問，端午節過後是否會漲水價。何晉滄備詢表示，水價與電價一樣都有審議會，目前沒有調漲計畫。（編輯：黃國倫）1140514

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