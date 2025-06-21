加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

網傳電價改3時段差別收費 台電澄清：一般家戶只看用電量

2025/6/21 13:57（6/21 14:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台電21日表示，目前台灣有99%家戶用電是依「用電量」計費。圖為北市一處公寓電表。（中央社檔案照片）
台電21日表示，目前台灣有99%家戶用電是依「用電量」計費。圖為北市一處公寓電表。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）網傳電價將改成3時段差別收費，台電今天澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認。

台電透過新聞稿表示，目前台灣有99%家戶用電是依「用電量」計費（表燈非營業非時間電價，超過1370萬戶），結合使用者付費及節能減碳概念，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電進一步說明，也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指為僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。

台電指出，民眾只要簡單3步驟，就可輕易確認自家是否是以用電量、不以時段計費的一般用戶，包含透過電費帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字；確認家中無主動向台電申請時間電價；若還是不確定，可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。（編輯：翟思嘉）1140621

#App
#台電
#時間電價
延伸閱讀
台電：夏月用電成長4成 住宅月均電費增至1079元夏月電價6/1啟動 冷氣冰箱洗衣機都有節電妙招夏月電價用電大戶5/16率先實施 住宅小商店6月上路夏月家庭平均月電費破千元 天熱開冷氣用電增加所致假電費提醒簡訊騙個資 台電：請認明111短碼簡訊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：