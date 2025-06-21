網傳電價改3時段差別收費 台電澄清：一般家戶只看用電量

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（中央社記者曾智怡台北21日電）網傳電價將改成3時段差別收費，台電今天澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認。

台電透過新聞稿表示，目前台灣有99%家戶用電是依「用電量」計費（表燈非營業非時間電價，超過1370萬戶），結合使用者付費及節能減碳概念，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關。

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台電進一步說明，也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指為僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。

台電指出，民眾只要簡單3步驟，就可輕易確認自家是否是以用電量、不以時段計費的一般用戶，包含透過電費帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字；確認家中無主動向台電申請時間電價；若還是不確定，可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。（編輯：翟思嘉）1140621