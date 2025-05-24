夏月電價6/1啟動 節電撇步助民眾省荷包

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（中央社記者曾智怡台北24日電）夏月電價6月1日啟動，台電端出各種節電撇步，例如冷氣溫度設定在攝氏26度至28度間，並搭配使用電扇或循環扇；白天出門前拉上窗簾隔熱，幫助民眾省電省荷包。

夏月電價將在6月1日開始實施，根據台電試算，一般家庭夏季平均月電費新台幣1079元，較非夏季平均月電費增加478元，但增加的電費當中，僅3成是受夏月電價影響，其餘7成是天熱冷氣用電增加所致。

為讓民眾省電省荷包，台電建議，冷氣使用可將溫度設定在攝氏26度至28度間，每調高1度就可省電6%；若長時間使用冷氣，可改用變頻機型，並搭配使用電扇或循環扇，以及定期清洗冷氣濾網，睡眠時善用冷氣機舒眠模式。

台電進一步說，若電風扇使用時想更省電，可以使用弱風或較低風速，並選擇有定時開關、DC直流電風扇。

台電表示，白天出門前記得拉上窗簾，或直接在玻璃窗上貼隔熱紙，因室內溫度上升有一大部分是輻射熱從窗戶進入室內所致，做好窗戶隔熱，可以讓室內溫度下降3到5度。

冰箱使用方面，台電表示，應定期清潔、擦拭冰箱門膠條，檢查是否有漏氣；定期清理冰箱內食材，維持7、8分滿；食材分類擺放或在門上標示位置，縮短打開冰箱門的時間。

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台電提醒，出門前記得關燈關電源，像是運作中的電腦、電視等，因家中使用的電器也是室內的熱能來源；夏天因熱水喝得少，可用快煮壺取代電熱水瓶，電鍋不要長時間處於保溫。此外，平時也可用濕拖把勤拖地降低地板溫度，進而讓室溫很快下降。

台電也建議民眾把握好天氣洗衣曬衣，洗衣機脫水控制在3分鐘內，尼龍衣物脫水約1分鐘即可，也要選擇適當的洗衣模式；衣物不髒時，可用快洗功能，或者累積到洗衣機8分滿再一次洗。（編輯：黃瑞弘）1140524