夏月電價用電大戶5/16率先實施 住宅小商店維持6月上路

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）天氣漸漸炎熱，全台高壓以上2.6萬戶的用電大戶將自5月16日起，率先實施夏月電價，住宅、小商店等低壓用戶則維持6月1日至9月30日實施。

美國總統川普上任以來，不斷透過關稅措施對各國施加壓力，為了因應國際變局，政府團隊展開產業傾聽之旅。行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝等人日前至高雄出席產業傾聽之旅座談會，便有產業代表提出，希望政府延後或取消今年夏季電價。

郭智輝會中回應，電費交由電價費率審議會判斷，但盼在野黨支持經濟部針對台電提出的新台幣2000億撥補方案。

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台電表示，因應氣候變遷與系統需要，為了引導用電大戶節電，電價費率審議會決議自2023年起，高壓以上、約2.6萬戶的用電大戶，夏月電價期間調整為5月16日至10月15日；包含住宅、小商店等的低壓用戶，夏月電價實施時間維持6月1日至9月30日不變。

台電補充，工業電價部分，以特高壓為例，特高壓用戶可以選擇的電價方案，包含二段式時間電價、三段式時間電價及批次生產時間電價等。（編輯：林家嫻）1140504