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特別條例撥補台電千億 郭智輝：減輕非常大財務壓力

2025/5/1 10:28（5/1 14:14 更新）
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立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）行政院編列特別條例草案因應美國對等關稅，其中編列撥補台電新台幣1000億元的預算，經濟部長郭智輝今天說，若1000億元的撥補可以通過，廠商在面對關稅時，一定會度過難關，也相信1000億元撥補進來，會減輕台電非常大的財務壓力，會有一定效果。

行政院會日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電1000億元引發在野黨質疑。

郭智輝今天上午到立法院經濟委員會備詢前受訪表示，如果1000億元的撥補可以通過，那廠商在面對關稅時，一定會度過難關，電價凍漲是努力的方向；相信1000億元撥補進來，會減輕非常大的財務壓力，會有一定效果。

至於核三廠2號機17日將除役，面對外界質疑是否要為能源政策道歉，郭智輝則說，能源政策錯跟對，這不是某一方面的人來批判的，每個人都有看法，並非不按照對方看法就是錯誤。

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郭智輝也談及，核電延役是在核管法的規範中，政府就是依法行事，有法、有規就依法行事；如果核管法修法通過，大家通過理性討論，當然沒有不執行的理由。

此外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前不滿向郭智輝索取關稅衝擊評估資料，結果只有一張紙，郭智輝解釋給的是「精華液」，但隨即遭到黃國昌批評。對此，郭智輝說，一張的報告是經過內部討論，將所有數據呈現在一張紙中，立委不喜歡這樣，以後會多加說明，但不知道要幾張才符合需求。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140501

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