國民黨團：主張核三延役 維持能源安全與穩定電價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北1日電）核三廠2號機將於17日除役，國民黨立法院黨團今天表示，核三廠2號機停止運作後，火力發電占比將高達84%，會對台灣產生重大危害，國民黨團主張核三廠延役，維持能源安全，穩定電價；希望政府積極討論核電廠延役的議題。

國民黨團今天召開記者會，副書記長王育敏指出，核三廠2號機正式停止運作之後，台灣真的核電歸零，火力發電占比將來到84%，對台灣社會、民生、國安產生重大危害；核電歸零之後，最大的問題就是電價大漲，電價調漲，物價就會全面上漲，但政府只想用撥補的方式，填補台電的財政黑洞，這是反其道而行。

王育敏也說，台灣天然氣的儲備量只有7到10天，最近對岸頻頻軍艦機繞台，一旦海域遭封鎖，天然氣船進不來，就有斷氣的風險。在現在兩岸如此緊張情況下，能源安全是重中之重，結果最穩定的核電竟被政府通通歸零，嚴重危害國家安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨立委張嘉郡則說，經濟部長郭智輝強調要有3項條件才能考慮核電延役，包括核能安全、全民共識、核廢料處理妥當；近期多份民意調查顯示，支持核能延役的比例近7成，甚至連總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢也說，台灣民意對核能延役已有共識，因此郭智輝說的3項條件已具備，希望政府積極討論核電廠延役的議題。

國民黨立委葛如鈞表示，希望政府懸崖勒馬，不要一錯再錯，行政院近期不斷宣傳到2032年前電力足夠，但真的是如此嗎；如果真的不缺電，政府為何不敢將身為空污元凶的屆齡燃煤機組除役，非常多的國家都希望減少，甚至去除燃煤，為什麼台灣還不斷要用肺發電。（編輯：蘇龍麒、林淑媛）1140501