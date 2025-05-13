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核管法修法三讀 核電機組得延長運轉年限、最長20年
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核管法修法三讀 廢核團體批罔顧核安、黑箱作業

2025/5/13 18:00
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（中央社記者張雄風台北13日電）立院今天三讀通過核管法修法條文。廢核團體發表聲明，直言修法後讓老舊的核電廠延壽運轉60年是罔顧核安，也批評修法過程是黑箱作業；最後則呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

全國廢核行動平台發布聲明表達嚴正譴責與抗議。指在野黨推動核電重啟的意圖不只位於屏東的核三廠，連同位於新北市已經除役的核一、核二廠都包括在內，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

聲明指出，本案黨團協商也只是過場，沒有逐條討論、共識就逕自送交草案，交付院會投票表決，並且直到今天要二、三讀表決前一刻才公布內容，而今天「憑空出現」的國民黨與民眾黨黨團再修正動議版本，竟然也不是教育文化委員會中提出的14個修法版本，全靠私下喬事，讓公眾無從得知，「黑箱作業」罔顧公共安全、民主程序與社會共識。

聲明提到，修法後只要在執照屆滿前隨時都可以申請換發執照，但核電廠的執照審查並非兒戲，是要嚴謹的科學來評估其安全性，經濟性等多面向，且審查曠日費時，也可能花費大量的公帑，仍無法延役的例子也多有所在。

聲明認為，修法後由原本40年執照到期不得運轉，改為即使執照到期屆滿後，仍可以申請換照再運轉，這明顯是為已經除役的老舊核一、二、三廠重啟鋪路。

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此外，修法讓已經老舊的核電廠延壽運轉60年，完全違背福島核災後，朝野曾反對核電延役的共識，無視台灣核電廠於威權時代興建，未經環評，未取得在地居民同意，歷經數十年核安大小事故頻傳，今年3月核三廠更發生起火意外，顯示老舊設備安全疑慮不容忽視；而核三廠位於恆春活動斷層帶，一旦發生事故，後果不堪設想。

聲明警告這些無視核安和台灣未來的政治人物，若持續推動老舊危險核電重啟，公民社會必將再次集結反對，制止這種危害人民安全的惡性修法，呼籲大眾站出來一起罷免擁核立委。（編輯：李亨山）1140513

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