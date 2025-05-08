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核管法修法將朝野協商 廢核團體：全民承擔風險

2025/5/8 13:07
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）立法院預定今天下午召開有關「核子反應器設施管制法」修法的朝野協商。全國廢核行動平台上午召開記者會，指藍白貿然推動修法，試圖為核電重啟鋪路，讓全民承擔風險。

全國廢核行動平台指出，17日核三廠除役後，台灣進入非核家園，但藍白兩黨不顧程序正義，貿然推動修改「核子反應器設施管制法」，並擬於下週強行推動二、三讀表決，是試圖為核電重啟鋪路，讓全民承擔風險。

全國廢核行動平台說，目前立法院共提出14個核管法修法版本，內容多數僅聚焦於放寬延役條件與核電重啟，卻未針對老舊核電廠安全提出任何有效配套，也缺乏社會對話與專業審查，在野黨立委更公開表示，要在核三2號機除役前完成修法三讀，將公共安全與程序正義拋諸腦後。

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全國廢核行動平台呼籲，朝野政黨尊重立法程序、勿草率協商通過危險修法內容。若藍白執意推動，全國廢核行動平台將在12日發起抗議行動。

出席記者會的團體包括：綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境保護聯盟、媽媽氣候行動聯盟、蠻野心足生態協會、野薑花公民協會、台灣綠黨、自然環境資訊基金會、主婦聯盟環境保護基金會、經濟民主連合、台灣基督長老教會、台灣人權促進會、環境法律人。（編輯：管中維）1140508

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