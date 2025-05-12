反核團體晚會 籲拒絕草率修核管法、停止延役核電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）立法院會預訂明天將審查「核子反應器設施管制法」第6條修法草案。反核團體今天於立院旁舉辦晚會，批評藍白立委草率修法，呼籲民眾一同關注，要求停止倉促修法、停止延役核電，回到全民參與的能源轉型路上。

全國廢核行動平台今天晚間舉辦「反對核電重啟，拒絕草率修法」晚會，邀請各反核團體及民進黨立委出席，批評國民黨與民眾黨意圖強行推動「核子反應器設施管制法」第6條修法；認為此修法形同為老舊核電延役解套、為核電重啟大開後門。

全國廢核行動平台在舞台前設置短講台，並架起一座罐頭塔、象徵核廢料，每個罐頭上貼著藍、白立委的大頭貼，嚴厲批評在野黨在無視專業審查、社會對話與程序正義的情況下強行修法。晚會現場約百人參與。

反核團體12日晚間在立院旁辦晚會，現場並架起一座象徵核廢料的罐頭塔，罐頭上還貼著藍、白立委的大頭貼。中央社記者張雄風攝 114年5月12日

台灣環境保護聯盟會長謝志誠認為，在3月與4月兩次委員會審查，最後留下「保留，送院會處理」8字結論，顯示在野黨對條文內容無法形成共識。現在卻意圖在5月13日院會強行表決，這樣的修法充滿黑箱疑雲。

地球公民基金會議題部專員林冠伶說明，目前核電佔全台發電比例僅剩4.7%，且去年停機超過40天，並未導致缺電問題；自2013年起，核電成本已高於太陽能，2024年最新資料顯示，每度核電成本為太陽能的近3倍；台灣應拒絕危險、昂貴又不公義的核電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣人權促進會秘書長余宜家說，此次修法試圖放寬已運轉40年的老舊核電廠重啟申請，把全台人民的安全作為政治籌碼；核電更涉及人權與世代正義，高階核廢料如燃料棒的半衰期長達數萬年，代表當代製造的核廢將讓無數後代子孫承擔難以想像的風險與代價。

廢核平台表示，台灣正在邁向「非核家園」的重要關鍵時刻，任何試圖開倒車的修法行動，都是對違反民主程序、對世代正義的漠視；再次呼籲停止倉促修法、停止延役核電，回到全民參與的能源轉型路上。（編輯：陳清芳）1140512