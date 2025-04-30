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黃國昌：核管法盡速三讀 民眾黨力推核三延役公投

2025/4/30 17:02
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（中央社記者郭建伸台北30日電）核三廠2號機於5月17日除役，民眾黨主席黃國昌今天表示，黨團下週將把「核子反應器設施管制法」修正草案排入立法院會議程，力求盡速三讀通過，並全力推動8月舉辦「核三延役」公投，讓政府正視民意。

民眾黨今天召開黨政聯繫會議，並於會後透過新聞稿指出，黨政會議中一致肯定民眾黨立院黨團推動核三延役公投案，正面回應核三廠2號機除役造成的能源缺口。

民眾黨表示，民進黨長期高舉反核大旗，讓台灣面臨供電風險與電價高漲的雙重危機，民眾黨團提出公投，正是回歸民主程序，讓全民決定台灣的能源未來；但令人遺憾的是，經濟部長郭智輝竟公開批評公投「是假議題，多此一舉」，不僅輕蔑民意，更暴露背離民主價值。

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民眾黨主席黃國昌強調，黨團早已提出「核子反應器設施管制法」修正草案且初審通過，並預告下週將把核管法修正案排入院會議程，力求盡速三讀通過，屆時請郭智輝勇敢宣布核三廠延役，別再用窒礙難行推託。

另一方面，黃國昌也提到，發動核三廠延役公投的必要性，就是鑑於過去1年立法院通過多項重大法案，包括國會改革、財劃法與總預算案，皆反映社會期待，但因為不符合民進黨利益，屢遭賴政府以覆議、釋憲方式封殺、阻撓；因此民眾黨全力推動8月舉辦核三延役公投，透過人民手中的選票，讓政府正視民意，落實民主程序。（編輯：張若瑤）1140430

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