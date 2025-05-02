張惇涵：撥補台電穩電價是業者心聲 盼在野支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院日前送出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中匡列1000億元撥補台電，盼穩定能源價格，但在野黨表達反對。總統府副秘書長張惇涵今天說，撥補台電穩電價是業者共同心聲，盼在野相挺，當台電後盾。

此外，因應美國關稅政策，台美談判也正進行中，張惇涵表示，目前進展正向堪稱順利，任何有助於全民、國家利益的採購，包含國防、能源等都願列為談判標的，且台灣也會持續耕耘75%非美市場，東南亞、歐盟、跨太平洋夥伴協定（CPTPP）等仍是目標。

他進一步指出，以今年2月統計來看，台灣的AI、ICT、半導體等有近7成銷往美國，有助美國發展尖端科技、人工製造、人工智慧等，而在美國再工業化政策的脈絡下，台灣的科技業、製造業，也該本於優勢與實力進一步拓展合作，創造台美互補、互利空間。

自由時報「官我什麼事」今天播出專訪張惇涵內容，談到行政院日前送出匡列4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案時表示，台灣因應美國關稅新政，起先提出880億元的產業支持方案，當時國民黨主席朱立倫則指880億元僅是杯水車薪，應考慮用歲計賸餘支應，且至少編列2000億。

張惇涵說，經總統賴清德、行政院長卓榮泰產業之旅傾聽業者心聲後，加上參酌朱立倫的主張，行政院提出的特別條例共匡列4100億元，財源預計來自歲計賸餘且也超過2000億元，「我們不只雨天不收傘，我們更要擴大對產業與對人民的保護傘」。

部分在野黨批評，政府藉特別條例短短條文，就意圖爭取4100億元的預算，張惇涵則說，行政院必須先提出特別條例，經過立法院審議通過後，再依特別條例編列特別預算，且也須經立法院審議通過，程序就是如此，批評者是內行人講外行話。

他也說，行政院長卓榮泰日前為特別條例拜會立法院朝野黨團，國民黨黨團總召傅崐萁承諾要當行政院的後盾，他要藉此呼籲傅崐萁也可思考當台電的後盾。

張惇涵表示，多場產業之旅下來，業者共同心聲就是希望透過撥補台電、穩定電價，進而抑制通膨，政院才會將撥補台電納入特別條例規劃，且花蓮地震時，台電也補助當地受災戶及業者4000萬餘元，期望此刻花蓮能當台電的後盾，「台電不是民進黨政府的台電，台電一直以來都是全民的台電，全台灣人的台電」。

透過 Google News 追蹤中央社

同時，張惇涵澄清，台電虧損跟核能政策沒有直接的關聯性，因為在前總統馬英九執政時期，台灣6部核電機組都有在商轉，但馬總統任內依然必須因應國際原物料上漲對電價的影響，外界若將台電虧損跟核能政策直接畫上等號，這顯然是一個不切實際的說法。

他說，台電虧損主因是2022年俄烏戰爭爆發，台電在這3年多補貼了民生用電的費用將近2600億元、產業用電3400億元；再者是因離島、偏鄉等基礎建設比較不容易，發電成本相對高，金門部分，台電每發一度電虧損約6元，至於馬祖，則約超過15元。（編輯：林淑媛）1140502