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在野推核電廠延役修法 郭智輝：若重啟需16至18個月

2025/5/1 13:03（5/1 15:28 更新）
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核三廠。（中央社檔案照片）
核三廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）核三廠2號機將於5月17日除役，在野推動核管法修法，要讓核電廠延役。經濟部長郭智輝表示，依據過去法令，核三廠2號機17日一定要卸載，估計核電可以用到5月底，若要延役，加上重新購買燃料棒等作業，重啟至少需16至18個月。

外界關心核三廠2號機5月17日除役後，是否影響民生電價與能源配比。立法院經濟委員會今天審查再生能源發展條例部分條文修正草案，民眾黨立委張啓楷說，17日之後台灣變成非核家園，電價不只變貴，空氣污染也會增加；郭智輝則回應，如果18日電價有漲，他下台，若沒有漲電價，請張啓楷收回這句話。

張啓楷隨即質疑，為什麼郭智輝要押18日這天，立刻反問電價審議委員會何時召開，郭智輝表示，9月底召開，張啓楷回說，「電價審議委員會沒開怎麼漲價，這不就是話術嗎，人民要問的是10月是否會漲電價。」

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在野黨推動核管法修法，要讓核三廠延役，國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐質詢時，關注核電政策。對此，郭智輝表示，依據過去的法令，核三廠2號機17日一定要卸載，預計核電可以用到5月底，若要延役，加上重新購買燃料棒等作業，重啟至少需16至18個月。

此外，經濟委員會今天初審通過再生能源發展條例部分條文修正草案，針對利用休耕地或其他閒置之農林牧土地栽種能源作物供產製生質能燃料之獎勵經費，由農業發展基金支應；其獎勵資格、條件及補助方式、期程之辦法，由中央主管機關會同行政院農業委員會定之，改為會同農業部定之。（編輯：楊蘭軒、林淑媛）1140501

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立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
立法院經濟委員會1日審查再生能源發展條例修正草案，經濟部長郭智輝（圖）列席備詢，會前接受媒體訪問。中央社記者鄭清元攝 114年5月1日
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