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藍委指郭智輝態度傲慢 卓榮泰：會找他談一談

2025/5/2 11:25（5/2 12:06 更新）
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立法院2日繼續進行總質詢，國民黨立委林思銘批經濟部長郭智輝態度傲慢，應道歉下台。對此，行政院長卓榮泰（圖）表示，國營事業員工肩負支撐政府運作，他認為郭智輝可以多一些關懷，也會找郭智輝來談一談。中央社記者王飛華攝 114年5月2日
立法院2日繼續進行總質詢，國民黨立委林思銘批經濟部長郭智輝態度傲慢，應道歉下台。對此，行政院長卓榮泰（圖）表示，國營事業員工肩負支撐政府運作，他認為郭智輝可以多一些關懷，也會找郭智輝來談一談。中央社記者王飛華攝 114年5月2日
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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立委林思銘今天表示，台電員工抗議能源政策錯誤，經濟部長郭智輝卻表示「看不下去可以離開」，態度傲慢，應道歉下台。行政院長卓榮泰說，國營事業員工肩負支撐政府運作，他認為郭智輝可以多一些關懷，也會找郭智輝來談一談。

媒體報導指出，多名台電員工1日在經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。經濟部長郭智輝在立法院備詢時表示，看不下去可以離開。郭智輝的言論引發在野黨批評是慣老闆。

立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委林思銘指出，昨天是勞動節，面對台灣核電即將歸零，眾多台電員工昨天赴經濟部抗議錯誤的能源政策，但郭智輝卻表示「看不下去可以離開」。郭智輝態度太傲慢，根本就不適任經濟部長，應該下台。

列席的卓榮泰表示，他的立場是，勞工當然是國家最重要的資產，國家的生產力、經濟發展，勞工都是最主要的原動力，所以昨天也特別表達敬意。而國營事業的員工更是肩負支撐政府運作的重要一環。面對全國勞工及國營事業員工，他認為郭智輝可以多一些關懷。

林思銘詢問郭智輝是否應為失言道歉，卓榮泰表示，郭智輝應該趕快去跟所有國營事業員工，表達經濟部更多的關懷，而有國營事業的政府單位，都應該透過這次的事件，再次重申政府跟勞工站在一起的立場。

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林思銘指出，郭智輝是卓內閣的閣員，卓榮泰身為閣揆，是否願意向台電員工道歉。卓榮泰指出，他會找郭智輝來談一談，郭智輝的談話已經引起社會的討論，相信一定程度也引起勞工心理上的不快，站在政府是一體的立場，他應該表達對勞工更多的關懷。

林思銘表示，肯定卓榮泰的態度，但他認為郭智輝多次失言，已經不適任經濟部長，應該要下台負責，也要為這次事件盡速道歉。（編輯：蘇龍麒）1140502

#林思銘
#卓榮泰
#郭智輝
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