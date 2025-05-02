台電員工指錯誤能源政策致虧損 經部：不實說法

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（中央社記者劉千綾台北2日電）有台電員工昨天在經濟部前陳情抗議，訴求讓核電延役，並主張錯誤的能源政策造成台電龐大虧損。經濟部部長辦公室今天上午發布3點說明，尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體員工士氣。

經濟部部長辦公室今天上午發布3點說明表示，部長郭智輝尊重所有台電員工和社會各界對能源政策的意見，但不應以錯誤的陳述誤導視聽。

第1，經濟部指出，發展再生能源為世界趨勢，核電延役並非當前解決用電需求的唯一解方。

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第2，經濟部表示，昨天陳抗內容存在不實之處，已多次澄清，目前台灣供電穩定、台電碳排係數亦逐步減低，在野立委不應引用錯誤資訊抹煞全體台電員工的努力。

第3，台電公司的營運方向是董事會綜整各種專業意見所決定，目前能源政策為所有台電員工齊心努力的方向，個別員工如有意見表達，不宜以不實說法誤導視聽，影響公司全體員工士氣。（編輯：楊蘭軒）1140502