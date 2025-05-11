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邁入非核家園 台電鼓勵核能單位員工轉火力電廠歷練

2025/5/11 08:57（5/11 09:18 更新）
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（中央社記者曾智怡台北11日電）核三廠2號機將在17日停機，屆時台灣正式進入「非核家園」。目前台電核能事業部約75%人力辦理核電除役工作，隨著業務調整，台電董事長曾文生也鼓勵核能單位年輕員工到其他火力電廠歷練。

台電目前核能事業部共1866人，台電表示，因應核電廠逐步進入除役，核電廠除役及核廢選址工作仍需大量核能專業人才，包括除役拆廠、輻防管制、離廠偵測、廢棄物處理、高低放最終處置等，目前約有75%人力辦理核電除役工作（包含核三廠今年屆期前的電廠人力）。

至於後續核能事業部人力分配，台電表示，考量除役工作人力需求大，同時關注未來新型核能技術發展，台電將會維持核能發電技術人力，維繫關鍵人力的技術傳承與累積，做好轉型人力與技術培育運用的規劃與準備。

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據透露，台電計劃將核能發電、核能技術處合併，執行除役及核能技術傳承工作，核能後端營運處則是主要負責核廢料處置工作，組織與人力規劃將隨核能業務需求，隨時滾動檢討。台電也朝向將部分核能單位人力，在符合火力電廠的專長及業務需求，且有意願情況下，調往火力電廠歷練。

面對未來新核能技術發展的可能性，台電表示，除配置適當人力進行核能科技情蒐與研究，也將尋求國外合作的機會，例如派員至國外核能廠商或國家實驗室見習，以維持電廠運轉及維護專業能力，並與國際接軌，建立未來引進新核能技術的種子人才。（編輯：潘羿菁）1140511

#台電
#核三廠
#非核家園
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