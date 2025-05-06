郭智輝稱看不下去可離開 勞長：有更包容表達方式

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台電員工日前去經濟部抗議能源政策，經濟部長郭智輝備詢時提到，「看不下去可以離開」。勞團今天質疑郭智輝言論違反職業安全衛生法，勞動部長洪申翰說，應有更包容表達方式。

台電員工日前到經濟部前陳情抗議，主張錯誤的能源政策造成台電虧損，國民黨立委羅廷瑋後續在立法院經濟委員會質詢時，詢問郭智輝對此事的想法。郭智輝提及虧錢有很多種原因，不能講此事就是能源政策，「他是專家嗎？」羅廷瑋則說，這是在台電上班的第一線員工看不下去；郭智輝回應，「他看不下去可以離開啊。」

郭智輝相關發言引起外界討論，勞工團體桃園市產業總工會也質疑郭智輝言論指出，根據資料顯示，經濟部持有台電公司股份超過95%，具非常明顯的控制權，但郭智輝竟然還是依其優勢職權惡意對待基層勞工。

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桃園市產總表示，今天已發文給勞動部，詢問勞動部長洪申翰，這是否涉及霸凌問題，以後民營企業雇主是否都可以這樣回應基層勞工。

勞動部表示，對於企業裡勞工的不同聲音，洪申翰認為可以有更適當或更具包容性的表達方式，給勞工更多尊重。（編輯：張雅淨）1140506