批郭智輝勞動節罵勞工 藍委：該走的是你

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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立委今天召開記者會批評，台電員工在勞動節赴經濟部抗議能源政策錯誤，經濟部長郭智輝不僅質疑台電員工的專業性，還口出狂言說「看不下去可以離開」，完全不適任，「該走的人是你」。

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭、羅廷瑋等人今天在立法院國民黨團召開記者會。羅廷瑋指出，郭智輝在勞動節當天，認為100名台電員工的意見，無法代表全體台電員工的意見，同時質疑參與活動的台電員工專業性，最後口出狂言說「看不下去就離開啊」，輕蔑的態度，看在台電員工、全體國人眼裡，誰能夠接受。

羅廷瑋表示，執政黨傲慢、鴨霸，面對在野黨立委的監督視為無物，把在經濟部前抗議的勞工不當一回事。郭智輝不適任，應該下台負責。

牛煦庭提到，台電員工在勞動節站出來，希望台電不要成為錯誤能源政策的消波塊，呼籲政府調整能源政策，但卻換來郭智輝冷回「看不下去可以離開」。這樣慣老闆的心態，不就是另一起長官霸凌部屬、基層的案例。

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牛煦庭強調，錯誤的能源政策不修正，台電永遠推在前面當消波塊，基層員工看不下去站出來，但「長官們」卻不願意正視基層吶喊，反過頭來說不爽就離開，這種慣老闆心態，發生在勞動節當天，真是大諷刺。

吳宗憲指出，郭智輝進入政府服務，動不動就用大老心態對付台電專業基層員工，台電員工的抗議，在郭智輝眼中就是「不喜歡你就走」，展現典型慣老闆態度。（編輯：張若瑤）1140502