政院特別條例草案匡列4100億 藍：不同意撥補台電

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（中央社記者王承中台北24日電）行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模為新台幣4100億元。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，對於經濟支援、撥補勞健保等部分，國民黨團支持，但撥補台電礙難同意，國民黨團仍主張要普發現金1萬元。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強下午在立法院國民黨團，召開「回應行政院4100億元特別預算案」記者會。

王鴻薇表示，今天行政院提出的4100億元，較之前提出的880億元、增加3200億元，對於錢要用到哪裡，待行政院把特別條例、特別預算送至立法院後，國民黨團一定會本於職責監督。

王鴻薇指出，按照行政院對外宣布的項目，經濟支援930億元包括受影響的外銷產業、勞工及農業，這部分國民黨團沒有意見；撥補勞健保部分，這是嘉惠勞工及投保民眾，也沒有太大爭議；只要是該花的，國民黨團會充分支持，但也會嚴加把關。

王鴻薇表示，但在4100億元中，撥補台電1000億元與強化國土韌性1500億元，看不出兩者與對等關稅的關聯。國民黨團日前已表示，如果政府不改變錯誤的能源政策，對於撥補台電，國民黨團礙難同意，除非政府修正、檢討或改正能源政策。

王鴻薇指出，加強國土韌性的實際內容目前還不清楚，到底錢要用怎麼用，這部分行政院必須要提出具體內容。

王鴻薇表示，現在看來，撥補台電及強化國土韌性高達2500億元，質疑是要刻意封殺普發現金1萬元，因為普發現金1萬元所需的經費約2300億元，而撥補台電及強化國土韌性是否是要占用普發現金的財源。

王鴻薇說，國民黨團仍主張要普發現金1萬元，過去在疫情時也有普發現金，可減輕民眾負擔，提振國內消費，支撐經濟發展，希望行政院能從善如流。

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羅智強表示，國民黨團作為忠誠的在野黨會做好把關，努力幫助台灣面對經濟衝擊，今天看到行政院提出的特別預算金額，立法院會忠實審查，經濟支援、撥補勞健保等方向正確，細項是否合理，待後續審查，其餘2500億元撥補台電跟國土韌性，這就值得商榷，希望行政院進一步說明跟關稅的因果關聯。

羅智強指出，國民黨團並不是反對撥補台電，而是反對撥補無底洞，因為民進黨政府就是不調整錯誤的能源政策。在野黨是希望台電財務健全，確保無底黑洞不存在，撥補才有意義，而國土韌性太過抽象，方向要先釐清。（編輯：林克倫）1140424