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特別條例遭疑經費可流用 政院：與過往一致

2025/4/26 19:19（4/28 07:13 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，被國民黨立委質疑為何規範經費可流用。政院人士指出，特別條例草案與過往制定特別條例流程並無二致，也已明確訂有預算上限，且審議與執行接受立法院監督。

行政院會日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模匡列新台幣4100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。

不過，網路媒體今天報導指，國民黨立委許宇甄質疑，特別條例規範特別預算將不受預算法限制，經費可以流用。

根據因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案第6條規範，條例所需經費上限為新台幣4100億元， 得視國際情勢變化， 分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定的限制。

政院人士對記者表示，美國對等關稅在台灣時間4月3日凌晨宣布，其中對台灣開徵32%關稅，後陸續提出對等關稅暫停課徵90天，修正為對台灣許多產業開始加徵10%的基礎關稅等一系列措施，顯示美國關稅政策等國際情勢仍具高度不確定性。

政院人士說，為使資源得因應國際情勢即時變化，行政院會24日所提的強化安全韌性特別條例，是採取將政府有限資源做最有效應用的作法，讓相關預算在特別條例所訂編製原則內做最有效的運用，而這樣的作法與文字與行政院於在2020年2月20日所提「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案第11條文字相同，並非首例。

這名人士強調，特別條例的制定及特別預算的編製及審議，皆係按照憲法及法定流程辦理，並受立法院監督，且此次所提強特別條例草案，與過往制定特別條例流程並無二致，也已明確訂有預算上限。

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草案已送請立法院審議，待立法院通過後才能編製特別預算，政院人士說，特別預算編製後，也將送請立法院審議，而將來特別預算的執行，當然也受立法院監督。

政院人士表示，針對特別條例與日後的特別預算，相信立法院將理性審議，盡速給予台灣產業及社會最需要的支持。（編輯：蘇龍麒）1140426

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