卓榮泰將拜會各黨團說明特別條例 政院：盼立院支持

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（中央社記者高華謙台北27日電）行政院會24日通過規模新台幣4100億元的特別條例草案，行政院長卓榮泰明天將赴各黨團說明。行政院表示，提出特別條例是針對產業、弱勢族群與國土防衛韌性等做出全方位因應，期待能獲立法院支持。

行政院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，引來在野諸多質疑。卓榮泰為讓朝野黨團了解內容，將在明天親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

政院人士表示，台灣在面臨美國調整全球對等關稅之際，政府必須縱觀複雜多變的國際情勢，橫剖台灣社會、產業及民生在此階段最迫切需求，做好最充足準備，因此政院4月24日提出強化安全韌性特別條例，做出全方位因應。

政院人士指出，面對國際經貿與產業快速變遷趨勢，強化高等教育人才培育成為當務之急，在強化安全韌性特別條例的支持下，期望能透過「強化國際人才延攬及留任」措施，針對國家重點領域的需求高教人才提供獎金加以延攬；並透過「支持高教與產業合作」，規劃大學與產業以共聘方式延攬優秀大學教師，期望為台灣培養能符應未來社會及國家發展需用的人才。

政院人士說，在美國持續調整關稅政策情勢下，政府除了減輕產業負擔，也要協助弱勢獲得最貼切支援。政府將透過「補助強化獨居老人關懷服務計畫」，強化關懷支持並加強送餐服務，擴大推動獨居老人關懷送暖政策；也會「加發弱勢生活補助」，辦理關懷弱勢加發低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年，以及特殊境遇家庭等生活補助經費。

政院人士表示，在複雜國際情勢及地緣政治動態下，台灣海空周遭領域持續遭到灰色挑戰，因此有關國土防衛及海岸巡防及其他重要防衛設施與設備都需要改善、強化提升，例如「整建各式庫儲設施」，以及「規劃新建巡防艦艇」，強化勤務執行功能，以提升應對灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能；此外，更需「強化台灣海域監偵」能力，規劃新建不同任務所需的無人載具，以提升立體偵蒐設備。

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政院人士指出，根據數發部去年統計，台灣每一秒鐘就會遭受1.5萬次網路攻擊，是其他國家的4倍，因此政府必須提升資通作業環境及設備，建構雲端資料中心，強化備援及韌性，藉由軟、硬體升級，強化運作效率及備援韌性。

政院人士強調，現階段政院期望能透過明天會商，讓立法院充分了解國家需求，也期待能夠獲得立法院的支持。（編輯：楊凱翔）1140427