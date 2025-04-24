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連8年歲計賸餘 主計總處：支應特別預算無須舉債

2025/4/24 14:48（4/24 14:53 更新）
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行政院長卓榮泰（左3）、副院長鄭麗君（右3）、祕書長龔明鑫（左2）及政務委員林明昕（右2）、經濟部長郭智輝（左）、主計總處副主計長陳慧娟（右）24日出席行政院記者會。中央社記者裴禛攝 114年4月24日
行政院長卓榮泰（左3）、副院長鄭麗君（右3）、祕書長龔明鑫（左2）及政務委員林明昕（右2）、經濟部長郭智輝（左）、主計總處副主計長陳慧娟（右）24日出席行政院記者會。中央社記者裴禛攝 114年4月24日
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（中央社記者賴于榛、高華謙台北24日電）行政院會今天通過去年度中央政府總決算，歲入歲出賸餘為新台幣3589億元，也是連續8年總決算歲入歲出賸餘。行政院主計總處指出，整體歲計賸餘在某一個範圍內，將可用於支應4100億特別條例規劃，無須舉債。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案、「113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），以及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」等。

決算部分，民國113年度中央政府總預算歲入2兆7255億元，歲出2兆8519億元，歲入歲出差短1264億元，連同債務還本1150億元，尚須融資調度2414億元，以舉借債務1568億元，及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元。

主計總處指出，政府自106年度起連續8年總決算歲入歲出均有賸餘，這是因政府嚴守財政、開源節流，以及與民眾共同努力的經濟發展成果。

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行政院會今天也通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，預計匡列4100億元的特別預算，且全數由歲計賸餘支應。對於政府整體歲計賸餘數目為何，主計總處副主計長陳慧娟出席政院會後記者會時表示，去年度歲入歲出賸餘3589億元，但還要扣除債務還本，最後實際可運用的賸餘為1641億元，且還需等審計部審定後才能運用。

陳慧娟指出，歲計賸餘是滾動數字，因為編列年度預算或特別預算，都有可能會移用經費，數字持續變化中，不過主計總處估計在某一個範圍內，可以支應4100億特別條例所需，不須舉債。（編輯：翟思嘉）1140424

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影片來源：中央社
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