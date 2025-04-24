特別條例200億用於高教 教部規劃人才延攬等面向

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（中央社記者陳至中台北24日電）行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中新台幣200億元用於高等教育。教育部規劃國際人才延攬等面向，強化台灣的人才競逐。

根據行政院公布的特別條例適用範圍，其中一項為「強化高等教育人才培育」。教育部高等教育司長廖高賢告訴中央社記者，會從法規鬆綁、人才延攬、校務經營等面向協助大專院校。

廖高賢表示，教育部長鄭英耀去年5月上任後，十分關注高教與產業合作培育人才議題，陸續提出一些規劃方向。美國關稅議題導致國際趨勢的改變，人才可能呈現區塊移動，如果局勢有利於延攬國際人才，政府勢必要預作準備。

廖高賢表示，教育部將鬆綁法規，鼓勵大學教師與產業界密切結合。另外，近年來業界的高薪吸走許多碩博士，教育部也在思考，如何讓高教教師的待遇好一點。

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廖高賢也提到，國外有很多鼓勵研究人員創新創業的作法，也需要調整相關法規。未來規劃透過特別預算，協助學校提出新的措施，例如讓教師不必留職停薪，也有機會到業界創業。

除此之外，教育部規劃，將特別預算挹注在校務經營方面，協助專科以上學校更加精進。廖高賢表示，相關方案將配合特別預算的時程，完善規劃後提出。（編輯：管中維）1140424