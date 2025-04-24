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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
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卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應[影]

2025/4/24 12:13（4/24 12:32 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者賴于榛、高華謙台北24日電）為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會今天通過規模為新台幣4100億元的特別條例。行政院長卓榮泰說，4100億元將全數以歲計賸餘支應，其中930億元挹注產業支持方案，1000億元則撥補台電。

行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。卓榮泰會後率領行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人舉行記者會說明條例編列原因。

卓榮泰說，因應美國關稅新政，總統賴清德與行政團隊與業者展開超過10場座談會，瞭解第一線產業衝擊與訴求，經濟部、勞動部、農業部依據產業意見調整方案，但是全球貿易秩序衝整，加上複雜的地緣政治等變化，政府需要做好萬全準備，不只雨天不收傘，還要加大範圍，因此才以支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性為核心4大主軸，提出特別條例。

條例內容重要項目包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

卓榮泰說，條例預計會匡列930億元挹注產業支持方案之外，日前在產業之旅過程中，政府不斷聽到業者擔心電價浮動影響，以及關稅上漲的雙重衝擊，因此再次提出挹注台灣電力股份有限公司1000億元，期盼減輕民眾負擔，舒緩相關衝擊。

他表示，國際經濟貿易情勢變化，社會經濟也會出現波動，因此會全面照顧弱勢群族，提供更多關懷服務；強化韌性部分，卓榮泰說，台灣海空遭遇許多灰色侵擾，許多海巡設施需要強化提升，且資安就是國安，台灣遭受網路攻擊的頻率也是其他國家的4倍，因此也將強化資通環境與設備，增加備援韌性。

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至於特別條例財源，卓榮泰說，財源將完全移用過去歲計賸餘來處理。

他強調，國際持續變化，政府要撐起這把傘，一滴都不漏掉，國土安全到資通韌性，希望立院朝野支持，回應民眾期待與要求，因應國際情勢。（編輯：潘羿菁）1140424

行政院會24日預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元。行政院長卓榮泰（圖）主持記者會對外說明。中央社記者裴禛攝 114年4月24日
行政院會24日預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元。行政院長卓榮泰（圖）主持記者會對外說明。中央社記者裴禛攝 114年4月24日
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