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關稅特別條例擴大支持範圍 鎖定產業就業韌性民生4主軸

2025/4/24 06:30（4/24 07:57 更新）
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圖為海巡署威力掃蕩專案執行港口安檢、岸際巡邏等勤務，利用紅外線熱顯像等高科技裝備並結合偵蒐犬加強查察。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）
圖為海巡署威力掃蕩專案執行港口安檢、岸際巡邏等勤務，利用紅外線熱顯像等高科技裝備並結合偵蒐犬加強查察。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）
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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，主軸為產業支持、安定就業、強化韌性、照顧民生。政院人士解釋，面對國際變化，政府不能僅處理經貿面向，更要強化整體社會與國土安全韌性，且也照顧民生，擴大支持範圍。

政院人士也說，特別條例雖然著眼於提升國土安全能量，但非國防相關的特別預算。

行政院會今天擬通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除完備法規支應「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，方案支援金額將從原定的新台幣880億元，提升為930億元，強化協助工業部門升級轉型、汰舊換新的力道。

此外，考量因應國際情勢、強化台灣整體韌性，特別條例匡列金額將擴大，進一步擴及國土安全韌性，納入資訊安全、海巡設備更新、基礎建設等面向，匡列金額預計超過千億元；而條例實行期間考量美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，鋼鋁業者已遭衝擊將近1個月，因此特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止

政院人士指出，過去這一年來，台灣面臨的地緣政治比較複雜，加上總統賴清德、行政院長卓榮泰在產業之旅過程中聽到許多聲音，府院討論後，決定擴大特別條例的架構，主軸除原先方案中就有的產業支持、安定就業，另增強化韌性、照顧民生，以全方位角度強化國家整體安全韌性。

但政院人士也強調，特別條例雖提升國土安全能量，但非國防特別條例，也不是國防特別預算，而是整體增強國土韌性。

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對於特別條例延後至今天送行政院會討論，政院人士指出，行政院這2週以來不斷討論特別條例的內容、涵蓋面向，直到昨天晚間都還未完全定案，就是希望能討論出方方面面符合國家、社會與產業需求的特別條例。

至於草案能否獲得朝野黨團相挺，政院人士說，台灣需要全方位的支持，特別條例也不僅著眼經濟衝擊，希望立法院能做整個國家、社會的後盾。（編輯：蘇龍麒）1140424

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圖為2019年5月馬祖海巡隊在東引海域發現無船名中國籍漁船違法作業，破壞漁業資源，隨即強勢登船檢查，押回船隻並將其所布放之刺網漁具收起。（馬祖海巡隊提供）
圖為2019年5月馬祖海巡隊在東引海域發現無船名中國籍漁船違法作業，破壞漁業資源，隨即強勢登船檢查，押回船隻並將其所布放之刺網漁具收起。（馬祖海巡隊提供）
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