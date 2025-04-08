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多縣市首長籲立院速通過880億方案 卓榮泰表感謝

2025/4/8 19:10（4/8 19:49 更新）
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立法院會8日對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，圖為卓榮泰（前）會前接受媒體聯訪回應時事議題。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
立法院會8日對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，圖為卓榮泰（前）會前接受媒體聯訪回應時事議題。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
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（中央社記者高華謙台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕與中部7個縣市首長都呼籲立法院儘速通過880億元補助方案。行政院長卓榮泰對此表達感謝並表示，期許中央地方政府攜手合作，在推進與美國交涉時，也會滾動調整支持方案。

除了侯友宜呼籲立法院儘速開會通過880億元特別預算，盧秀燕昨晚也邀集中台灣7縣市首長召開線上會議共商對策，8縣市首長並共同發表「7大聯合聲明」，其中也包括呼籲立法院儘速通過880億元補助方案。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰對此表達誠摯感謝，也期許在這樣的關鍵時刻，中央地方政府能夠攜手合作，一同為國家、人民福祉打拚，穩定經濟情勢，做產業的後盾。

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李慧芝指出，美國新關稅措施挑戰的確對產業帶來影響，行政院4日已推出因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案，範圍包括「9大面向、20項措施、總經費880億元」，接下來在執行面有賴地方政府協助，中央政策需要與地方接軌，才能更快速、全面地落實，給予產業、勞工最即時支持。

李慧芝轉述，卓榮泰感謝南台灣、中台灣以及新北等地方政府，都陸續表態支持中央的支持方案，對於地方政府建議及產業反映需求，卓榮泰也指示相關部會納入，作為推動政策方案考量，務必讓受影響產業和民眾得到最實際協助。政府持續雙軌並進，在推進與美國交涉同時，也會滾動式調整支持方案，顧好人民、產業以及國家利益。（編輯：林興盟）1140408

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