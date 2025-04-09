對等關稅衝擊產業 國發會主委：今年經濟成長保3難

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國總統川普宣布對等關稅，台灣稅率高達32%，國發會主委劉鏡清今天坦言，將對台灣經濟產業造成衝擊，今年經濟成長率「保3」會有問題，是很艱鉅的挑戰，但政府還是會以此為目標努力。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝及國家發展委員會主任委員劉鏡清就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢。

根據國發會報告，世界貿易組織（WTO）表示，2025年全球貿易量將由成長3.2%轉為衰退1%；國際貨幣基金組織（IMF）指出，美國加徵關稅將對全球經濟構成重大風險；亞洲開發銀行（ADB）也指關稅涵蓋範圍廣泛，將導致美國和全球經濟成長大幅放緩。

國發會坦言，台灣為外貿導向的國家，美國對台灣加徵32%關稅，勢必造成重大影響。

根據主計總處2月預測值，台灣今年經濟成長率為3.14%，民進黨立委賴瑞隆詢問，關稅衝擊之下，台灣今年經濟成長率保3是否有問題；劉鏡清坦承，保3會有問題，是艱鉅挑戰，但政府還是要以此為目標，繼續努力。

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國民黨立委謝衣鳯則關注政府如何協助廠商，劉鏡清指出，台灣在新興市場還有很大成長空間，對廠商而言，不外乎2種策略，一是供應鏈移轉，往美國走，或找到其他最適合的生產地；二是市場分散，如最近崛起的印度、土耳其市場，其實不少台灣廠商已經走進去並賺到一桶金。

劉鏡清表示，政府會提供誘因，也會與產業協會溝通，探討如何讓協會帶著廠商前往新市場開發。（編輯：林淑媛）1140409