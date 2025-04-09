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韓元兌美元創16年最低 韓國推緊急計畫救汽車業

2025/4/9 11:34
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（中央社首爾9日綜合外電報導）在擔心貿易戰對韓國仰賴出口的經濟造成衝擊之際，韓元兌美元匯率今天跌至2009年以來最低水準。此外，韓國政府宣布為汽車產業推出一項20億美元的緊急支援計畫以因應關稅衝擊。

法新社報導，韓元匯率在格林威治時間00時10分（台灣時間上午8時10分）跌到1487.45韓元兌1美元，是自2009年3月以來最低。

此外，韓國今天為以出口為重心的重要汽車製造商宣布一項20億美元的緊急支援計畫，同時提醒，美國總統川普對汽車課徵的25%關稅可能造成「重大打擊」。

韓國政府在聲明中表示：「鑒於汽車和汽車零件是南韓向美國出口最多的產品，對這些品項課徵25%關稅的決定，預計會對我們的汽車產業造成重大打擊。」

韓國政府表示，在諮詢業界後，決定採取「一套以最急迫需求為中心的產業安全網措施」。

韓國政府也「承諾依據產業未來受到損害的程度，採取有彈性的行動」。

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官員說，韓國去年與汽車相關的對美出口額總計達429億美元。

根據計畫，政府對汽車產業的低成本融資方案將擴大2兆韓元（約新台幣447億元）。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140409

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