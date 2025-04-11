關稅政策大轉彎 日圓急升換匯價衝0.233近2年最貴

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國川普對等關稅政策急轉彎，雖然為多數國家換來90天的緩衝期，卻也讓金融市場再次見識川普的變幻莫測。避險情緒激勵日圓急升，連帶使得新台幣對日圓的換匯價格變貴，台銀現鈔賣出價飆至0.233，為近2年最貴。

關稅風暴衝擊全球金融市場，全球及美國經濟走弱的風險升溫，資金湧入日圓、瑞郎等避險資產，美元指數大跳水，摜破100大關，為近2年首見，日圓匯率則急升，突破143關卡。

日圓狂升之下，台灣民眾關注的日圓換匯價格跟著變貴，根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價一度衝上0.233，為近2年最貴。

日圓漲勢再起，原因與近期國際局勢動盪有關。川普上任以來，高舉關稅大刀，4月2日更對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，引發國際股市崩跌，儘管9日宣布暫緩90天，讓各國獲得喘息空間，但關稅政策反覆，不確定性持續籠罩金融市場。

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瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，川普宣布對等關稅暫緩，點燃市場對全球貿易衝突或許可以避免的期盼，但中美關稅升級局勢超乎預期，而且美國最新政策轉變的確切細節尚未公佈，「暫停鍵」能維持多久，存在不確定性。

匯銀人士則分析，關稅利空稍微緩解，但並不是解除警報，加上美國經濟不樂觀，未來存在降息空間，美元走弱的同時，避險需求提振日圓表現，接下來日圓走勢相對有撐。（編輯：楊凱翔）1140411