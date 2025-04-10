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美債連日遭拋售殖利率走高 看懂川普關稅為何影響經濟穩定性

2025/4/10 06:10（4/10 07:45 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約9日專電）美國股市今天因總統川普延遲施行高關稅90天而大幅上漲，不過被認為股災避險天堂的美國國債本週遭拋售，10年期到30年期公債殖利率走高。美債與美股罕見的同步下滑，國債避險功能遭質疑，美國經濟穩定性也引起關注。

川普（Donald Trump）近期在美股交易期間對關稅的發言或社媒推文，是全球股市動向唯一指標，9日推文暫緩對多數國家施行高對等關稅，市場如天降甘霖，迅速反彈。

不過川普的不確定性影響企業與投資人信心，最穩定固定收益的美國長期國債本週遭拋售。外界臆測美中經貿衝突下，中國開始拋售美債，不過市場人士多認為美債走低導因於去風險，與對沖基金減少美債期貨及現貨的「基差交易」（Basis Trade）

公債價格與殖利率呈反向移動，債券價格走低殖利率升高，美國20年與30年長期公債殖利率9日一度飆破5%，10年期達到4.5%，美國經濟的未來及穩定被打上問號。

美國股債同時走跌現象在9日股市反彈熱切氣氛中仍是揮不去的陰霾。華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美債遭拋售導因於以槓桿或融資購入的券商或持有者，須減少投資組合風險，降低當中的借貸比例

過去幾天美國股債價格少見的一致下滑，許多機構投資人感到不安，如果公債拋售潮持續，融資追繳令將跟進，銀行與金融業者都將面臨更大壓力

全球最大債券基金業者Pimco投資長伊瓦辛（Dan Ivascyn）指出，全球都在降低資產槓桿，市場厭惡極端不確定，除非釐清關稅動向，各方有協商意願，並逐步上路，否則人們還是認為這段時間現金為王。

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美債是台灣、日本、中國與歐洲多國外匯存底的最主要成分，也是美國資本市場調節資金供給的重要工具，殖利率變化對銀行與企業影響重大，財政部與聯邦準備理事會（Fed）長期關注美債穩定性。

財政部長貝森特（Scott Bessent）9日未多談美國債市，他強調，市場有微小的不確定性，但多數企業高層認為美國經濟非常堅實。（編輯：陳正健）1140410

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