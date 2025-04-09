經部：對等關稅衝擊製造業產值9000億、12萬勞工

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（中央社記者劉千綾台北9日電）美國對等關稅衝擊來襲，經濟部評估，對等關稅可能衝擊國內製造業新台幣9000億元產值，預估影響12萬就業人數。行政院規劃透過編列特別預算新台幣880億元等20項措施，支持出口供應鏈。

川普宣布對180多國加徵10%關稅，自4月9日起對其中約60國加徵11%至50%不等的對等關稅，對台灣課徵稅率高達32%。郭智輝今天出席立法院經濟委員會接受質詢時表示，評估美國對等關稅影響國內9000億元產值、12萬就業人數。

郭智輝表示，經濟部已舉辦多次座談，現在業者可透過產業園區管理局和經濟部中小及新創企業署等管道，尋求諮詢服務；每個企業面臨的狀況不同，經濟部會針對每一個客戶的問題來協助處理，台北也有顧問團，他要求1天就要回應業者諮詢。

根據經濟部評估，台灣伺服器8成都是原廠委託製造（OEM），伺服器產品赴美遭徵關稅可由客戶分擔，評估對等關稅對台灣伺服器、汽車零組件售後維修件（AM）等優勢產品衝擊有限；不過台灣扣件業、中小型工具機及產業機械將會受到影響，手工具、水五金等產品預期短期獲利下滑。

行政院規劃透過編列特別預算880億元等20項措施，支持出口供應鏈。其中，經濟部祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款，以及補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單，合計經費達410億元。

經濟部今天也在臉書發文表示，經濟部推出出口供應鏈支持方案，企業可以撥打經濟部馬上辦服務中心，專線0800-056-476，以獲得即時諮詢服務。

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經濟部表示，專線的服務人員將提供企業支持方案即時諮詢，如果無法立刻處理，需要相關單位共同支援，會請企業留下連絡資訊後，於1個工作日內將綜整各單位處理情形主動回復給企業。

經濟部表示，專線目前最高可供90通來電進線，非服務時間也有24小時智能客服，提供最即時的協助。這2天專線已接聽424通電話，未來將根據每日進線量滾動調整，以充足的人力和最快的速度，回應企業關於支持方案的相關問題。（編輯：張良知）1140409