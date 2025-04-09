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主計總處：對等關稅對今年經濟成長影響逾1個百分點

2025/4/9 18:03（4/9 19:04 更新）
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圖為台北市信義區捷運市府站民眾步行前往信義商圈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）對等關稅風暴來襲，台灣今年經濟成長面臨艱鉅挑戰。主計總處今天指出，2月原預估今年經濟成長率為3.14%，美國對等關稅衝擊之下，初估對台灣今年經濟成長影響超過1個百分點。

立法院財政委員會10日邀請中央銀行、財政部、金管會、主計總處、經濟部等相關部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行報告，主計總處書面報告今天率先出爐。

主計總處指出，川普高關稅如果確實執行，將使美國及全球經濟成長率明顯減緩，依牛津經濟研究院（Oxford Economic）初步評估對主要國家影響，預估114年全球經濟成長將由3月預測的2.6%下調至2%以下，美國、中國大陸、日本及歐盟等台灣主要貿易夥伴也將明顯下修。

主計總處進一步指出，全球經濟放緩，不只不利台灣出口，投資及消費也都會受衝擊，主計總處初估對台灣今年經濟成長率影響逾1個百分點。

主計總處2月發布經濟預測時，估今年經濟成長率為3.14%，若依照對等關稅初估影響推算，今年成長率不只不保3，還會陷入「保2」保衛戰。

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至於對物價的衝擊，主計總處認為，全球經濟降溫將使國際能源及農工原料價格下跌，4月7日OPEC油價為每桶66.3美元，已較4月2日每桶77.4美元下跌14.3%，銅、鎳、錫等基本金屬分別下跌約1成，有助廠商生產成本下降，研判今年消費者物價上漲率（CPI）漲幅低於2月預測的1.94%。

不過主計總處提醒，長期而言，加徵關稅壓縮廠商獲利，恐衝擊全球供應鏈，若引發斷鏈危機，將使廠商生產成本提高，轉嫁至終端產品價格，供給與需求等因素交互影響下，增添長期物價變動不確定性，仍需密切關注後續情勢變化。（編輯：林淑媛）1140409

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