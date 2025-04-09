加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響12/193
首頁 / 產經

因應關稅風暴 郭智輝：全面取消紓困申請衰退15%門檻

2025/4/9 16:43（4/9 17:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院經濟委員會9日邀請經濟部長郭智輝（右）及國家發展委員會主委劉鏡清（左）就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」報告並備質詢。中央社記者郭日曉攝 114年4月9日
立法院經濟委員會9日邀請經濟部長郭智輝（右）及國家發展委員會主委劉鏡清（左）就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」報告並備質詢。中央社記者郭日曉攝 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北9日電）為協助業者因應美國對等關稅風暴，經濟部長郭智輝表示，提供加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款等紓困方案，且已全面取消營收衰退15%的申請門檻，希望讓更多廠商獲得金融支持；同時將提供客製化服務，替廠商解決所受的衝擊。

為擴大支持出口供應鏈，經濟部祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款，以及補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單，合計經費達新台幣410億元。

其中針對受影響的中小微企業提供金融支持，包括外銷貸款保證額度每家6000萬元，保證成數9.5成，補貼保證手續費最長2年；以及中小微企業貸款加碼，貸款額度每家最高3500萬元。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢，國民黨立委張嘉郡關切經濟部如何協助中小企業度過美國對等關稅衝擊難關。

郭智輝強調，紓困貸款申請將從速、從優，全面取消原本所設定的營收衰退15%申請門檻，讓更多廠商適用政策資源。

郭智輝會後補充說明，受美國關稅影響，需要紓困的產業都可以來申請，經濟部會持續觀察廠商情形，由於每個企業所受衝擊不同，希望替每個廠商提供客製化服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近日業界關心紓困申請的門檻過高，經濟部昨天與中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會等工商團體產業代表座談，會中已正面回應業者，會取消營收衰退15%這項條件，讓受美國關稅政策影響的廠商都可以獲得金融支持。

經濟部表示，將整合跨部會資源提出加碼支持措施，協助受影響產業因應，相關支持措施辦法將於4月14日前對外公布，並對個別產業需求提供客製化協助，經濟部已設立免付費諮詢專線，並設立網頁專區供業者查詢運用。（編輯：林淑媛）1140409

#經濟部
#立法院
#紓困
#郭智輝
#經濟委員會
#對等關稅
延伸閱讀
郭智輝：若與美談判不如預期 將加大經費協助廠商美財長：日韓台可能簽阿拉斯加能源協議 助減貿易逆差劉鏡清：美國廠商很幫台灣講話 與美協商應具優先位置多縣市首長籲立院速通過880億方案 卓榮泰表感謝台美關稅談判 張惇涵：談前不亮底牌 不預設結果美國關稅衝擊 基北北桃市長齊聚籲團結台股崩跌保戶急調頭寸？壽險業者：未見保單解約潮
郭智輝
劉鏡清：將發文要求國發基金有投資公司不替中洗產地回應格羅方德與聯電合併傳聞 郭智輝：不可能
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅上路 雲科工業區廠商協進會：大家且走且看
66
更多編輯台推薦新聞：