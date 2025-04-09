因應關稅風暴 郭智輝：全面取消紓困申請衰退15%門檻

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（中央社記者劉千綾台北9日電）為協助業者因應美國對等關稅風暴，經濟部長郭智輝表示，提供加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款等紓困方案，且已全面取消營收衰退15%的申請門檻，希望讓更多廠商獲得金融支持；同時將提供客製化服務，替廠商解決所受的衝擊。

為擴大支持出口供應鏈，經濟部祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款，以及補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單，合計經費達新台幣410億元。

其中針對受影響的中小微企業提供金融支持，包括外銷貸款保證額度每家6000萬元，保證成數9.5成，補貼保證手續費最長2年；以及中小微企業貸款加碼，貸款額度每家最高3500萬元。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策」進行報告並備質詢，國民黨立委張嘉郡關切經濟部如何協助中小企業度過美國對等關稅衝擊難關。

郭智輝強調，紓困貸款申請將從速、從優，全面取消原本所設定的營收衰退15%申請門檻，讓更多廠商適用政策資源。

郭智輝會後補充說明，受美國關稅影響，需要紓困的產業都可以來申請，經濟部會持續觀察廠商情形，由於每個企業所受衝擊不同，希望替每個廠商提供客製化服務。

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近日業界關心紓困申請的門檻過高，經濟部昨天與中華民國全國中小企業總會、中華民國工商協進會等工商團體產業代表座談，會中已正面回應業者，會取消營收衰退15%這項條件，讓受美國關稅政策影響的廠商都可以獲得金融支持。

經濟部表示，將整合跨部會資源提出加碼支持措施，協助受影響產業因應，相關支持措施辦法將於4月14日前對外公布，並對個別產業需求提供客製化協助，經濟部已設立免付費諮詢專線，並設立網頁專區供業者查詢運用。（編輯：林淑媛）1140409