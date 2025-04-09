台美關稅談判 張惇涵：談前不亮底牌 不預設結果

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（中央社記者溫貴香台北9日電）美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，總統府副秘書長張惇涵今天表示，台灣已向美方釋出願意談判的誠意跟善意。他不預設最後的結果，只預設會以台灣最有利或對台美互利雙贏的模式去談，在談判之前，底牌還不能亮。

張惇涵接受Yahoo TV「齊有此理」訪問，中午播出。張惇涵表示，美國總統川普實施關稅政策有兩個重要目的，第一是避免美國跟其他國家之間的貿易失衡，或者是貿易逆差；第二是川普一直主張美國要再工業化。目前台灣人均在美國申請的專利是前5名，可見台灣有辦法在美國再工業化的過程中，扮演「Taiwan Can Help」的角色。

近年台灣增加對美國採購石油、天然氣。他說，台灣天然氣接收站機組增加，需求自然會提高，如果金額合理，或許能多從美國進口。天然氣也是台灣能源轉型中的重要資源，美國來台灣的航線也相對安全。未來如果要加強對美採購，天然氣、石油都是可能選項。

針對台美談判進度，張惇涵表示，台灣跟美國的溝通管道一直都算順暢，尤其過去這幾年台美關係進展溝通都不錯，也因為兩國之間的互信跟默契，不適合對外講太多，台灣確實有向美方釋出願意進行下一輪談判的誠意跟善意。

張惇涵表示，不預設最後的結果，只預設用最好方式，對台灣最有利或是對台美之間互利雙贏的模式去談，在還沒談之前這個底牌還不能亮。怎麼談判也要看美方推派的代表，雙方必須對等。誠如產業界建議，讓子彈先飛一下，謀定而後動。

國民黨立委質疑台灣不加入CPTPP如何與美國談判，張惇涵希望朝野能夠合作，「我們的C位應該都是台灣才對，而不是去講一些風涼話或是外行話。」

他說，幾位在野黨主席都說，大家一起想辦法，立意很好但內容要有建設性。早在2017年川普就退出了CPTPP前身TPP，加上現在川普政府是要跟各國1對1談判，張惇涵反問，「難道沒有參加CPTPP的國家，就不用跟川普政府談嗎？」

針對中廣前董事長趙少康建議停止投資美國，開放中資 ，張惇涵說，重點要放在「解決問題」。他反問，為什麼有些人面對中國，就說要用對話取代對抗，面對美國，就說要用對抗取代對話。不管是要求總統抗美還是禁止台積電到美國投資，或是改賺人民幣，都無關台美關稅問題。

他提醒在野黨不要倒果為因，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提議要把刪掉的預算拿來幫助產業，但經查證，中小企業的預算早被國民黨立委陳玉珍、林思銘提案刪除，中小及新創企業發展的獎補助預算被凍結20%也是國民黨提案。

他說到，總統賴清德在院際協商時說「菩薩畏因，眾生畏果」，就是因為因果輪迴，最終辛苦的是台灣的產業和人民。

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針對在野黨呼籲停止大罷免，張惇涵表示，罷免不是一個政黨能主導或阻止的，正如公民團體所言「罷免是人民的行動，不是政黨的惡鬥」。至於因應關稅跟大罷免有沒有關聯，相信人民的眼睛是雪亮的，執政黨和在野黨同樣被人民檢視，一切發展皆離不開因果。

此外，國民黨主席朱立倫喊出停止大罷免，也指行政院宣布補貼880億是杯水車薪，至少需要2000億。張惇涵說，實際上是原有的116億再加上880億；行政院長卓榮泰也承諾願意到立法院做專案報告，880億只是目前的上限，未來有需要就會增加。（編輯：萬淑彰）1140409