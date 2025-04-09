台股再挫1068點創史上第3大跌點 台積電800元失守

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（中央社記者何秀玲台北9日電）美國對近60國加徵11%至50%的對等關稅今天生效，對中國加徵稅率更擴大至104%。國安基金宣布護盤後首日，台股盤中跌點最多達1152.98點，終場收17391.76點，下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點，跌幅5.79%，成交值新台幣5666.07億元。

今天上市跌停家數472家，上櫃跌停426家，合計跌停898家，較昨天770檔增加。

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大型權值股方面，權王台積電今天收盤跌破800元關卡，下跌31元，收在785元；鴻海已連續3天跌停，下跌12.5元，以112.5元作收；聯發科下跌75元，收1185元；大立光下挫9.32%，收在1800元；廣達今天欲振乏力，盤中由紅翻黑，終場跌13元，收178.5元。

街口投信表示，在高關稅的不確定因素下，國際股市連續重挫，市場擔憂未來經濟是否衰退，物價是否持續走高，國際股市普遍重挫。目前關鍵在於美國對等關稅走向，否則全球投資市場仍將面臨負面衝擊。（編輯：張良知）1140409