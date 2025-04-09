台股續挫1068點 跌停家數擴大至898家

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（中央社記者江明晏台北9日電）台股今天續挫1068.19點，上市及上櫃收盤跌停家數擴大至898家，比前一個交易日770家進一步增加，鴻海等指標股連吞3根跌停。投顧分析，川普言論為疲弱的市場再添隱憂，台股流通性風險未除，但成交量能放大有助籌碼換手。

美國對等關稅今天正式生效，加上對中國加徵稅率擴大至104%，以及美國傳出可能對台積電晶片流向華為開罰等消息，台股在國安基金宣布護盤後首日仍呈現重挫，終場收17391.76點，下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點，跌幅5.79%，成交值新台幣5666.07億元。

（中央社製表）

值得注意的是，台股今天收盤上市跌停家數為472家、上櫃為426家，合計達898家，比昨天770家更進一步擴大；權值股台積電失守800元關卡，以785元作收，鴻海連吞3根跌停，千元以上高價股世芯-KY、祥碩、川湖、旭隼、嘉澤等均鎖跌停。

AI伺服器族群，華碩、台光電、奇鋐、技嘉、欣興等也未擺脫跌停陰影。

傳產股方面，紡織股儒鴻、聚陽，以及製鞋廠豐泰、來億-KY，加上貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價均再度跌停探底。

市場今天也見到相對強勢個股，遊戲股辣椒漲停，智冠、智崴收紅，內需股餐飲股豆府、百貨股集雅社也收在平盤之上。

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台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，台股流通性風險未除，盤中指數續挫千點，主要來自美國總統川普再度釋出對中國關稅高達104%，以及外媒指出台積電恐遭罰款等負面利空，讓疲弱的市場再添恐慌；不過今天成交量達到5666億元，累計3天成交量達1.26兆元，有助籌碼換手。

展望台股後市，他表示，部分指標股今天已經出現低接買盤，但由於關稅利空還在發酵，指數震盪幅度較大，待融資餘額有效減肥後，須觀察其他國家與美國達成談判消息。他認為，台股近3日沉浸在恐慌情緒的壓力中，目前還在等待情勢明朗。（編輯：張良知）1140409