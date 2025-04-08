對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

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（中央社記者張璦台北8日電）美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進場，為史上第9度護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。

回顧國安基金過去8次執行市場安定任務，其中2000年10月斥資約新台幣1200億元救市，寫下投入金額最高紀錄，最近一次護盤則是2022年7月中起進場，總計275天，也創下國安基金護盤最長天數。

美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，昨天加權指數收盤崩跌2065.87點，創史上最大收盤跌點，跌幅9.7%，且交易量縮明顯，台積電等權值股跌停，今天跌勢雖收斂，收盤仍下跌772.4點。

原訂4月14日召開例行季會的國家金融安定基金，今天提前召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，最快明天進場護台股，啟動可運用資金5000億元，為國安基金設置以來第9度護盤。

（中央社製圖）

檢視國安基金前8次進場紀錄，時間點分別落在2000年3月首次政黨輪替，中國強硬警告台灣致股市波動；2000年10月有網際網路泡沫，國際油價大漲且核四停建等因素；2004年5月因應319槍擊案；2008年9月金融海嘯；2011年12月，逢台灣總統大選前夕、歐債危機延燒；2015年8月中國經濟趨緩拖累全球股災；2020年3月COVID-19疫情爆發。

最近一次進場則是在2022年7月中旬，俄烏戰爭持續推升通膨，美國消費者物價指數（CPI）數據不樂觀，市場瀰漫恐慌氣氛，台股連日成交量低迷，甚至不足2000億元。當時台股盤中最低為13928點，距離當年度高點18619點，跌幅逾25%，為避免恐慌情緒升溫，國安基金拍板護盤。

觀察國安基金8次護盤情況，進場天數最長的一次是2022年7月，護盤期間長達275天，直至2023年4月才退場；天數最短則是2000年3月時僅進場5天。

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以護盤投入金額而言，國安基金2000年10月斥資約1200億元救市，是歷史最高紀錄；2020年3月，在進場的207天中僅投入7.6億元點火，便功成身退，則是歷來投入金額最少一次。攤開國安基金過去護盤標的，大多是買進權值股和產業龍頭股等，包含台積電、聯發科等。

國安基金委員會今天拍板最快明天進場，是第9度護盤，市場認為，美國對等關稅及他國反制措施將再度點燃貿易戰火，全球經濟前景恐不樂觀，通膨也可能死灰復燃，重挫投資人信心，情況相當棘手，國安基金這次進場期間以及投入資金規模，備受矚目。（編輯：林淑媛）1140408