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關稅開賽第一局 美股連續4日大幅震盪

2025/4/9 07:31（4/9 08:14 更新）
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圖為紐約證交所交易大廳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約8日專電）美國股市在新關稅生效前最後交易日開高走低，在美中經貿衝突擴大與關稅談判未見實質結果等陰影下，投資人持續拋售，過去4個交易日均大幅震盪。

美股交易日上午，財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，進行中的多國關稅談判可能有好結果，總統川普（Donald Trump）與南韓領袖電話會談的刺激下，道瓊工業指數開盤後曾大漲1461點，頗有收復上週失土的樂觀氣氛。

不過新關稅如何課徵，高關稅國家談判有無進展等問題未有答案，盤勢反轉下跌。川普強硬回應北京的報復手段，美中貿易戰持續升高，投資人開始拋售，跌幅在下午擴大。

道瓊工業指數開盤後大漲，但收盤下跌320.01點，跌幅0.84%，以37645.59點作收。

標準普爾500指數收盤下跌79.48點，跌幅1.57%，以4982.77點作收，跌破5000點關卡。

那斯達克指數下跌335.35點，跌幅2.15%，以15267.91點作收。

蘋果（Apple）智慧手機在美中兩國銷售都面臨極高關稅影響，收盤再跌近5%。總計關稅宣布後4個交易日，股價縮水約23%，市值已低於微軟（Microsoft）。

台積電美國存託憑證（ADR）開盤走高，但盤終仍跌4.8美元，跌幅3.28%，以141.37美元作收。

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川普宣布新關稅計畫後4個交易日，美股持續大幅震盪，市場對川普高關稅的真實目的，協商是否耗時數個月，美中經貿衝突對業者與消費者的影響等關鍵議題仍充滿不確定。

分析師多認為川普關稅戰只是開始，金融市場動盪未見底，主要貿易夥伴還未出招，美國遲滯性通膨恐更嚴峻，今年出現經濟衰退的可能性提高。（編輯：韋樞）1140409

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