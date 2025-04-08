美股反彈、國安基金擬護盤 台指期夜盤大漲逾670點
2025/4/8 21:53（4/8 22:11 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北8日）美國總統川普對等關稅風暴來襲，國安基金今天晚間決議第9度執行市場安定任務，加上美股開盤止跌強勁反彈，激勵台指期夜盤急拉強彈逾600點，最高至18845點，大漲676點；台積電期貨夜盤也勁揚32點，至847點。
川普對等關稅衝擊全球股市，台股在清明連假後連續2個交易日重挫，累計崩跌2838.27點，今天收18459.95點，創2024年2月5日以來低點，上市櫃公司今天跌停家數仍有770檔。
為維護投資人信心及台灣資本市場穩定，國安基金今天召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金新台幣5000億元，這是國安基金設置以來第9度進場護台股。
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消息激勵台指期夜盤急拉大漲逾500點，美股晚間開盤強勁反彈，道瓊工業指數大漲超過1300點，科技股為主的那斯達克指數勁揚超過580點，台指期夜盤持續強彈。
在台指期淨部位，三大法人今天淨空單1489口，其中外資淨空單增加4926口，至3萬77口。（編輯：張良知）1140408
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