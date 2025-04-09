川普加劇關稅戰引發憂慮 美股強彈受阻終場翻黑

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（中央社華盛頓/北京8日綜合外電報導）儘管美國政府迅速與總統川普全面性關稅計畫針對的貿易夥伴展開談判，今天仍表示午夜過後不久對中國課徵104%關稅將會生效，華爾街股市盤中強彈受阻，終場由紅翻黑。

綜合路透社和法新社報導，自川普上週宣布關稅措施以來，華爾街股市已連續4個交易日重挫，標準普爾500指數近一年首度跌破5000點大關，自2月19日的高峰已拉回18.9%，接近累跌20%進入空頭市場的格局。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，自川普本月2日宣布關稅措施以來，標普500指數成分股市值已蒸發5.8兆美元（約新台幣192兆元），為這項指標1950年代設立以來最大4天虧損。

美國政府已排定與韓國和日本兩個親密盟友暨主要貿易夥伴談判，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）下週也預定訪美。

川普在白宮的活動中表示，「這些都是量身制定、高度量身制定的協議」，他也簽署行政命令以促進煤礦生產。他說：「我們已與許多國家談過，超過70國，他們都想加入（談判）。我們的問題是，無法這麼快見到這麼多（人）。」

但白宮明確表示，針對特定國家高達50%的關稅仍將於美東時間9日凌晨0時1分（台灣時間9日中午12時1分）生效，一如原先計畫。

這波關稅對中國來說尤其高，面對北京當局上週宣布的反制關稅措施，川普已將對中國輸美商品的關稅累計至104%。中國拒絕屈服於所謂的勒索，並矢言奉陪到底。

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美國政府官員表示，他們不會優先與世界第2大經濟體中國進行談判。

由於擔心川普加劇貿易戰，歐洲和亞洲股市上漲引發反彈的期望縮減，華爾街股市今天盤中大漲但終場翻黑，美國油價也跌至多年以來低點。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140409